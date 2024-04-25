Шаблий – об отмене боя с Нурмагомедовым: «В глубине души понимал, что это может произойти»

Александр Шаблий высказался об отмене боя с Усманом Нурмагомедовым.

Поединок за титул чемпиона Bellator в легком весе должен был состояться 17 мая в Париже, но был отменен из-за травмы Нурмагомедова.

«Когда нам сказали в январе, что мы будем драться в мае, мы понимали, что впереди будет священный месяц у мусульман, и в такой период времени очень тяжело подготовиться к самому важному бою в своей карьере. Поэтому были сомнения сразу же.

По ходу тренировочных сборов я несколько раз задавал вопросы менеджеру и спрашивал, будет ли он готов, потому что я видел у ребят, тренирующихся в зале , на которых я подписан, что Усмана не было в зале, то есть для меня был вопрос, почему он не тренируется. Ответ получал от Ризвана [Магомедова], что да, бой будет, все идет по плану.

Мы в глубине души понимали, что это может произойти. И это не было таким большим шоком для нас. Был шок для нас то, что не захотел спасти мой бой, сделать бой за временный пояс. Я думал, мне дадут какого-либо соперника за временный пояс. Но был предложен вариант подраться просто. У меня нет мотивации подраться просто – я хочу драться за пояс», – сказал легковес промоушена .

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