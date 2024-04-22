Bellator перенес бой Шаблий – Нурмагомедов из-за травмы Усмана

Бой Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия перенесен.

Пресс-служба Bellator сообщает, что поединок перенесен из-за травмы Усмана Нурмагомедова.

Напомним, бой должен был состояться 17 мая в Париже (Франция). Новую дату поединка объявят позже.

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