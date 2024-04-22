Bellator перенес бой Шаблий – Нурмагомедов из-за травмы Усмана

Теги MMA Bellator Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Бой Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия перенесен.

Пресс-служба Bellator сообщает, что поединок перенесен из-за травмы Усмана Нурмагомедова.

Напомним, бой должен был состояться 17 мая в Париже (Франция). Новую дату поединка объявят позже.

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14 комментариев
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Классика 👌
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Ген Нурмагомедовых в действие
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Классика😄
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У дагестанцев как только предстоит бой с более-менее серьёзным соперником и есть риск проиграть то сразу же травма появляется
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Ответ Хакамото
Новость про дагестанцев? Мага тут как тут Ген Маги в действии
А в чём он не прав? Слетать с боёв это уже визитная карточка этой семейки
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+4
Ответ Мага осторожный
Ген Нурмагомедовых в действие
Новость про дагестанцев?
Мага тут как тут
Ген Маги в действии
+12
-9
+3
Ответ олдовый манк
А в чём он не прав? Слетать с боёв это уже визитная карточка этой семейки
А в чём претензия, если Шаблий не хотел драться тупо за пояс, потому что ему нужен был финал гран-при, из которого Усмана убрали. Бой всё равно бы не состоялся из-за требований Шаблия.
+3
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+2
Пошли соскоки. Ничего удивительного, Шаблий опасен для члена банды осторожных.
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Ответ Edward
У дагестанцев как только предстоит бой с более-менее серьёзным соперником и есть риск проиграть то сразу же травма появляется
Или тирамису
+3
-2
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