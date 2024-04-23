Шаблий отреагировал на перенос боя с Нурмагомедовым: «Что случилось? На сквозняке постоял?»
Александр Шаблий отреагировал на перенос боя с Усманом Нурмагомедовым.
Поединок за титул чемпиона Bellator в легком весе должен был состояться 17 мая в Париже, но был отменен из-за травмы Нурмагомедова.
«Что случилось? На сквозняке постоял?» – написал в социальных сетях Шаблий.
«Слегка», – ответил Нурмагомедов.
Шаблий стал обязательным претендентом на чемпионский пояс после победы над Патрики Фрейре. Его рекорд в ММА – 24-3.
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