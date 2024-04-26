Александр Шаблий: «Менеджер сказал, что у Усмана воспаление легких. Ориентировочно наш бой хотят перенести на сентябрь»
Шаблий заявил, что Усман Нурмагомедов снялся с боя из-за воспаления легких.
«Менеджер сказал, что у него воспаление легких. Сейчас в Дагестане инфекционная пневмония, он как раз ей заболел.
Когда он будет готов вернуться, я не знаю. Но ориентировочно наш бой хотят перенести на сентябрь», – сказал боец Bellator Александр Шаблий.
Бой между Александром Шаблием и Усманом Нурмагомедовым должен был состояться 17 мая.
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