Александр Шаблий: «Менеджер сказал, что у Усмана воспаление легких. Ориентировочно наш бой хотят перенести на сентябрь»

Теги MMA Bellator Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Шаблий заявил, что Усман Нурмагомедов снялся с боя из-за воспаления легких.

«Менеджер сказал, что у него воспаление легких. Сейчас в Дагестане инфекционная пневмония, он как раз ей заболел.

Когда он будет готов вернуться, я не знаю. Но ориентировочно наш бой хотят перенести на сентябрь», – сказал боец Bellator Александр Шаблий.

Бой между Александром Шаблием и Усманом Нурмагомедовым должен был состояться 17 мая.

Шаблий отреагировал на перенос боя с Нурмагомедовым: «Что случилось? На сквозняке постоял?»

Шаблий – об отмене боя с Нурмагомедовым: «В глубине души понимал, что это может произойти»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий