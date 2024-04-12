Шаблий еще не подписал контракт на бой с Нурмагомедовым: «Нас не устроили условия»

Теги MMA Bellator Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий еще не подписал контракт на бой с Усманом Нурмагомедовым.

Поединок за пояс Bellator в легком весе должен состояться 17 мая в Париже.

– Подписал ли ты контракт на бой с Усманом Нурмагомедовым?

– Нет. Пару дней назад мне отправили контракт. Естественно, условия нас не устроили. Юрист информативно изложил пункты, с которыми мы не согласны. Отправили и теперь ждем ответ от организации.

– Многие бойцы, которые переходили из Bellator в PFL, говорили, что первое время с новым руководством было сложно общаться. У твоей стороны хороший контакт с PFL?

– Контакта нет, потому что я остался в Bellator. То есть там продолжает работу матчмейкер, менеджеры и команда. Пока я в Bellator, все контакты через эту организацию. Если бы я перешел в Гран-при PFL, то мог бы сказать. Пока не могу судить, – сказал боец Bellator Александр Шаблий.

Шаблий − об Усмане Нурмагомедове: «Я побеждаю более убедительно»

Шаблий пригрозил PFL иском: «Если мне не дадут финал Гран-при, готов судиться»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий