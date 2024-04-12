Шаблий еще не подписал контракт на бой с Нурмагомедовым: «Нас не устроили условия»

Александр Шаблий еще не подписал контракт на бой с Усманом Нурмагомедовым.

Поединок за пояс Bellator в легком весе должен состояться 17 мая в Париже.

– Подписал ли ты контракт на бой с ?

– Нет. Пару дней назад мне отправили контракт. Естественно, условия нас не устроили. Юрист информативно изложил пункты, с которыми мы не согласны. Отправили и теперь ждем ответ от организации.

– Многие бойцы, которые переходили из Bellator в PFL, говорили, что первое время с новым руководством было сложно общаться. У твоей стороны хороший контакт с PFL?

– Контакта нет, потому что я остался в Bellator. То есть там продолжает работу матчмейкер, менеджеры и команда. Пока я в Bellator, все контакты через эту организацию. Если бы я перешел в Гран-при PFL, то мог бы сказать. Пока не могу судить, – сказал боец Bellator Александр Шаблий.

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