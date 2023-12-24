Мухаммад – Эдвардсу: «За мной два миллиарда мусульман и палестинцы, а за тобой – 10 фанатов, пришедших на твой победный парад»
Белал Мухаммад заявил, что у него больше фанатов, чем у Леона Эдвардса.
«Я сражаюсь за два миллиарда мусульман по всему миру и мой палестинский народ. Этот бой – не только за титул чемпиона мира, но и возможность представлять палестинцев.
У Леона же за спиной только 10 фанатов, пришедших на его победный парад», – написал в соцсетях полусредневес Белал Мухаммад.
Мухаммад – этнический палестинец, родившийся в Чикаго (Иллинойс). На бои в UFC Белал выходит с палестинским флагом.
Мухаммад вновь напомнил Уайту об обещании дать титульник: «Назовите время и место, и я покажу, насколько великий»
этого у ближневосточных фанатов не отнять, они абсолютно за всех бойцов мусульман болеют. хабиб, камару, белал, вообще не важно
а эдвардс никому даром не нужен, даже в британии. ибо большинство британских фанатов мамкины шовинисты и расисты, которые ММА начали смотреть из-за конора.
эдвардс никогда для них не будет своим, просто потому, что он чёрный.
знаменитый ММА гуру с ютуба (типичный образчик английского фаната), в открытую за колби топил, продвигая попутно расистский мемас "white boys summer", дескать о’малли победил, стрикленд победил, ждём теперь победы колби. 100% публики в комментах гуру (большинство англичане) придерживалось тех же настроений.
поэтому дико смешно, когда эдвардс рассказывает, мол, белал непопулярный. он на себя вообще в зеркало смотрел