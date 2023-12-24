Мухаммад – Эдвардсу: «За мной два миллиарда мусульман и палестинцы, а за тобой – 10 фанатов, пришедших на твой победный парад»

Белал Мухаммад заявил, что у него больше фанатов, чем у Леона Эдвардса.

«Я сражаюсь за два миллиарда мусульман по всему миру и мой палестинский народ. Этот бой – не только за титул чемпиона мира, но и возможность представлять палестинцев.

У Леона же за спиной только 10 фанатов, пришедших на его победный парад», – написал в соцсетях полусредневес .

Мухаммад – этнический палестинец, родившийся в Чикаго (Иллинойс). На бои в UFC Белал выходит с палестинским флагом.

Мухаммад вновь напомнил Уайту об обещании дать титульник: «Назовите время и место, и я покажу, насколько великий»