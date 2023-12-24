Мухаммад – Эдвардсу: «За мной два миллиарда мусульман и палестинцы, а за тобой – 10 фанатов, пришедших на твой победный парад»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад заявил, что у него больше фанатов, чем у Леона Эдвардса.

«Я сражаюсь за два миллиарда мусульман по всему миру и мой палестинский народ. Этот бой – не только за титул чемпиона мира, но и возможность представлять палестинцев.

У Леона же за спиной только 10 фанатов, пришедших на его победный парад», – написал в соцсетях полусредневес Белал Мухаммад.

Мухаммад – этнический палестинец, родившийся в Чикаго (Иллинойс). На бои в UFC Белал выходит с палестинским флагом.

Мухаммад вновь напомнил Уайту об обещании дать титульник: «Назовите время и место, и я покажу, насколько великий»

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7 комментариев
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ахаха, клоун
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А эти "2 миллиарда" мусульман вкурсе, что они за него?
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Дешево. Леон тогда за всех чернокожих борется.
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Как-то неуважительно к его болельщикам немусульманам, если конечно такие есть.
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Напомню, этот чел говорил. Что он все доказывает в клетке, и дал понять, что якобы выше дешевого трештока.
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американо-иудейская организация UFC: говори что хочешь, Биляшка, главное зарабатывай нам доллары, часть которых в виде налогов пойдет на ракету, которая продырявит очередного борца за свободу💪🏻
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белала и правда отлично встречали в эмиратах. публика с ума сошла просто, когда он шона брэди вырубил. и это было ещё до израильского конфликта, на UFC 280 махачев/оливейра.
этого у ближневосточных фанатов не отнять, они абсолютно за всех бойцов мусульман болеют. хабиб, камару, белал, вообще не важно
а эдвардс никому даром не нужен, даже в британии. ибо большинство британских фанатов мамкины шовинисты и расисты, которые ММА начали смотреть из-за конора.
эдвардс никогда для них не будет своим, просто потому, что он чёрный.
знаменитый ММА гуру с ютуба (типичный образчик английского фаната), в открытую за колби топил, продвигая попутно расистский мемас "white boys summer", дескать о’малли победил, стрикленд победил, ждём теперь победы колби. 100% публики в комментах гуру (большинство англичане) придерживалось тех же настроений.
поэтому дико смешно, когда эдвардс рассказывает, мол, белал непопулярный. он на себя вообще в зеркало смотрел
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