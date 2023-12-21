Мухаммад ответил Эдвардсу: «Если я не пугаю, то чего ты боишься? Я же легкая добыча»

Белал Мухаммад призвал Леона Эдвардса принять бой.

«Если я меньше всего пугаю тебя, то чего ты боишься? Я же легкая добыча. Но ты и твой тренер понимаете, что я тебя уработаю, сынок», – написал в соцсетях полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Эдвардс ответил Мухаммаду: «Сынок, успокойся. Могу подраться с тобой. Лучше спроси, почему UFC тебя так ненавидят»

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