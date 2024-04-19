Белал Мухаммад: «Терпеть не могу Эдвардса. Он преуменьшает мои достижения – и это насыщает меня ненавистью»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад рассказал о своем отношении к Леону Эдвардсу.

«Если ты считаешь себя лучшим бойцом в мире, то подерись с лучшим бойцом дивизиона, который находится прямо за тобой. Знаю, что звание лучшего бойца принадлежит мне – и Леон это тоже понимает. Именно поэтому он пытается избежать встречи со мной.

Он знает, что самый сложный соперник – это я. Он пытается делать все, чтобы удержать пояс как можно дольше. Терпеть его не могу. Эдвардс преуменьшает мои достижения и говорит, что я не заслуживаю титульного шанса.

Это раздражает меня. Насыщает меня ненавистью. Не могу дождаться, когда окажусь с ним в одном октагоне», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

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11 комментариев
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Мне не нравится стиль Мухамеда, но он реально давно заслужил титульного шанса.
+11
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+10
"Знаю что звание лучшего бойца принадлежит мне" 🤡
+6
-1
+5
Ну достижений у тебя никаких это раз.

И в первом бою до остановки, ты выглядел жалко, поэтому про самого сложного соперника это вообще смешно!
+6
-2
+4
Ответ mario-romario
Мне не нравится стиль Мухамеда, но он реально давно заслужил титульного шанса.
Нет, нахрен его.
+5
-3
+2
Ответ Pavel Nikolaev
Отожрался в Рамадан, растренерованн. Надеюсь, огребет по полной
как можно «отожраться» в пост?
+2
0
+2
Есть шикарный мультяшный ролик про Перейру, Дану Вайта и Беляша.
+1
0
+1
Ответ mario-romario
Мне не нравится стиль Мухамеда, но он реально давно заслужил титульного шанса.
Ощущение такое,что все это понимают,но все молчат,будто сговорились))
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Мда, хайкик перед тычком в глаз не прошел бесследно для Белаля.
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Отожрался в Рамадан, растренерованн. Надеюсь, огребет по полной
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Какие достижения ? О чём он ?
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