Белал Мухаммад: «Терпеть не могу Эдвардса. Он преуменьшает мои достижения – и это насыщает меня ненавистью»

Белал Мухаммад рассказал о своем отношении к Леону Эдвардсу.

«Если ты считаешь себя лучшим бойцом в мире, то подерись с лучшим бойцом дивизиона, который находится прямо за тобой. Знаю, что звание лучшего бойца принадлежит мне – и это тоже понимает. Именно поэтому он пытается избежать встречи со мной.

Он знает, что самый сложный соперник – это я. Он пытается делать все, чтобы удержать пояс как можно дольше. Терпеть его не могу. Эдвардс преуменьшает мои достижения и говорит, что я не заслуживаю титульного шанса.

Это раздражает меня. Насыщает меня ненавистью. Не могу дождаться, когда окажусь с ним в одном октагоне», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

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