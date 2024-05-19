Мухаммад − об анонсе боя с Эдвардсом: «Думал, что этого никогда не будет, но Всевышний все делает вовремя»
Белал Мухаммад отреагировал на анонс боя с Леоном Эдвардсом.
Напомним, что поединок между Эдвардсом и Мухаммадом за титул в полусреднем весе UFC возглавит турнир UFC 304, который пройдет 27 июля.
«Альхамдулиллах. Думал, что этот день никогда не наступит, но Всевышний все делает вовремя. Мэйн-ивент Мухаммада», − написал в соцсетях полусредневес UFC Белал Мухаммад.
Официально: титульный поединок между Эдвардсом и Мухаммадом возглавит UFC 304
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