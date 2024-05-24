Ислам Махачев: «Будет ли Хабиб в моем углу? Все может быть, посмотрим»
Ислам Махачев не исключил, что Хабиб Нурмагомедов станет его секундантом.
В ночь на 2 июня Махачев проведет титульную защиту против Дастина Порье. Бой возглавит турнир UFC 302.
– К команде присоединился Хабиб, он прилетел в Джерси, и сейчас пошли слухи, что он может снова оказаться у тебя в углу. Можешь прокомментировать?
– Наверное, оставим без комментариев. Все может быть, посмотрим. Конечно, если он будет в углу, это намного лучше.
– Ну ты понимаешь примерно уже, какой состав секундантов у тебя будет?
– Да. Точно три секунданта есть. Муслим, который со мной на всех боях, Хавьер Мендес и Ислам Мамедов, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
В команде Махачева подтвердили, что Хабиб готовит Ислама к поединку с Порье
Махачев − о тренировках с Хабибом: «Он знает только один метод − пахать. Пять раундов в клетке, три раунда на матах и 10 раундов борьбы»