Ислам Махачев: «Будет ли Хабиб в моем углу? Все может быть, посмотрим»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев не исключил, что Хабиб Нурмагомедов станет его секундантом.

В ночь на 2 июня Махачев проведет титульную защиту против Дастина Порье. Бой возглавит турнир UFC 302.

– К команде присоединился Хабиб, он прилетел в Джерси, и сейчас пошли слухи, что он может снова оказаться у тебя в углу. Можешь прокомментировать?

– Наверное, оставим без комментариев. Все может быть, посмотрим. Конечно, если он будет в углу, это намного лучше.

– Ну ты понимаешь примерно уже, какой состав секундантов у тебя будет?

– Да. Точно три секунданта есть. Муслим, который со мной на всех боях, Хавьер Мендес и Ислам Мамедов, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

В команде Махачева подтвердили, что Хабиб готовит Ислама к поединку с Порье

Махачев − о тренировках с Хабибом: «Он знает только один метод − пахать. Пять раундов в клетке, три раунда на матах и 10 раундов борьбы»

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1 комментарий
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правильно, что оставил интригу. больше заработает с ppv
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