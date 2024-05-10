Махачев − о недооценке Порье: «Кто-то считает, что я не уважаю его, но лучший ударник в нашем дивизионе»
Ислам Махачев заявил, что уважает навыки Дастина Порье.
«Некоторые люди думают, что я не уважаю Дастина, но этот парень такой жесткий. Он опасный, опытный, настоящая легенда.
Это самый опасный ударник в нашем дивизионе. Честно, уважаю Порье, в отличие от его гильотины. Возможно, однажды он кого-то ей финиширует, но не меня», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье.
Махачев озвучил план на бой с Порье: «Я попытаюсь повалить его»