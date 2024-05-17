Махачев − о Хабибе: «Он скучает по боям и кэмпам. Поэтому он всегда тренируется»

Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов скучает по боям.

«Думаю, Хабиб всем доволен, но этот парень скучает по боям, по тренировочным кэмпам. Поэтому он всегда с нами.

Он любит тренироваться, каждый день это делает. Не только с нами. Этот парень пашет каждый день», − сказал чемпион UFC в легком весе , который в ночь на 2 июня подерется с .

завершил карьеру в 2020 году в статусе чемпиона с рекордом 29-0 в ММА.

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