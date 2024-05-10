Махачев озвучил план на бой с Порье: «Я попытаюсь повалить его»
Ислам Махачев заявил, что намерен использовать борьбу в бою с Дастином Порье.
«Бой начнется, и я попытаюсь повалить его. Дастин попробует накинуть гильотину, но я смогу защититься, нанесу пару ударов, после чего он сникнет. Тогда я его и финиширую», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.
Напомним, что поединок за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье пройдет в ночь на 2 июня в главном событии UFC 302.
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