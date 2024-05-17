Махачев − о тренировках с Хабибом: «Он знает только один метод − пахать. Пять раундов в клетке, три раунда на матах и 10 раундов борьбы»
Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов усложнил ему программу тренировок.
«Знаете, этот парень знает только один метод: нужно пахать. Нужно сменить три насквозь промокшие от пота футболки за тренировку, каждый день бороться по часу.
Он не знает другого пути. Знаю, что бойцы следуют программе UFC, которая подразумевает дни отдыха. Но этот парень не знает об отдыхе.
Когда я тренировался в АКА, говорил Кормье: «Нам нужны пять раундов спарринга и три раунда грэпплинга, этого достаточно». Но теперь…
У нас пять раундов спаррингов в клетке, три раунда на матах, десять раундов борьбы. Я говорю Хабибу: «Эй, мы никогда так не делали». А он отвечает: «Так было всегда», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, который в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье.
Махачев заявил, что Хабиб приедет в тренировочный лагерь к бою с Порье: «Это будут безумные 10 дней»
Махачев − о Хабибе: «Он скучает по боям и кэмпам. Поэтому он всегда тренируется»
— Так было всегда. Ты просто не помнишь😏