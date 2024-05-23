Топурия − об О’Мэлли: «Шон проделывает потрясающую работу, это большая звезда в США»
Илия Топурия похвалил Шона О’Мэлли за растущую популярность.
«Шон делает отличную, потрясающую работу. Он становится все более крупной фигурой в спорте.
Это большая звезда в США. Даже как боец я все выше оцениваю его стиль. Мне нравится его движение. Все, что он делает как шоумен. Мне это нравится», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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