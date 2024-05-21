Конор − о заочной перепалке с О’Мэлли: «Мне нравится Шон, мы разберемся с этим»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Конор Макрегор высказался о заочном конфликте с Шоном О’Мэлли.

«Мне нравится Шон О’Мэлли. Он вроде сказал, что побьет меня, но разве что в его влажных мечтах.

Шон был добр ко мне, знаю, что я мотивировал его построить карьеру бойца, так что мы с этим разберемся», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

Конор вызвал О’Мэлли и Гарсию на спарринг: «Шон тоже принимал остарин, как и Гарсия. Порву вас обоих»

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