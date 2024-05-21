Конор − о заочной перепалке с О’Мэлли: «Мне нравится Шон, мы разберемся с этим»
Конор Макрегор высказался о заочном конфликте с Шоном О’Мэлли.
«Мне нравится Шон О’Мэлли. Он вроде сказал, что побьет меня, но разве что в его влажных мечтах.
Шон был добр ко мне, знаю, что я мотивировал его построить карьеру бойца, так что мы с этим разберемся», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.
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