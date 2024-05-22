Топурия хочет вернуться в сентябре: «Если Холлоуэй будет готов, то мы подеремся»
Илия Топурия рассказал, когда может состояться поединок с Максом Холлоуэем.
«Моя цель – вернуться в сентябре. Сейчас мы находимся в стадии переговоров. Если Макс будет готов подраться в сентябре, то мы сделаем это. Если нет, то мы можем встретиться в конце года.
Я хочу вернуться в октагон как можно скорее, потому что в следующем году я планирую подраться в Испании», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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