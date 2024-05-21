Конор − о Топурии: «К черту его, он напоминает мне тупицу Лобова»
Конор Макгрегор заявил, что не считает Илию Топурию чемпионом.
«К черту Топурию. Он напоминает мне тупицу Артема Лобова. Думаю, Холлоуэй порвет его. Илия − не чемпион. У него, возможно, есть пояс, но это бессмысленный пояс, пока он у него», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.
Напомним, что Илия Топурия стал чемпионом в полулегком весе в феврале-2024, нокаутировав Алекса Волкановски.
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