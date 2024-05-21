О’Мэлли заявил, что стал жертвой ложного доноса: «Я стримил и ко мне ворвались спенцазовцы»

Шон О’Мэлли заявил, что вооруженные спецназовцы арестовали его по ложному доносу.

«Я пришел домой и подумал: «Надо сегодня постримить». Играл часа полтора, но тут заметил, что к моему дому подходит чертов коп.

Я сразу вспомнил о других стримерах, на которых натравили спецназ. Люди узнают, где находятся блогеры, звонят в полицию и говорят, что там что-то случилось.

Я надеялся, что это что-то другое, но во дворе была куча копов, которые велели выходить с поднятыми руками.

Я нахрен вышел, ведь меня могут застрелить. Решил, что послушаю и сделаю, что мне говорят, все будет в порядке. Но никогда не знаешь, не нажмет ли кто-то на курок.

В меня целились гребанными дробовиками, винтовки четырех разных копов. Они надели на меня наручники и посадили в машину.

По словам копов, им сообщили, что я убил своих родителей, в моем районе находится вооруженный человек. Кто-то позвонил им», − сказал чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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