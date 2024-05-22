Илия Топурия: «Махачева нет в моем списке желаемых соперников. Он должен стать более популярным»

Илия Топурия заявил, что не заинтересован в поединке с Исламом Махачевым.

«Возможно, в будущем я подерусь с . Но сейчас я думаю только о противостоянии с , с .

Если Ислам продолжит защищать пояс и станет более популярным, то однажды мы проведем этот бой. Но прямо сейчас его нет в моем списке желаемых соперников», – заявил чемпион в полулегком весе .

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