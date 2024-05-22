Илия Топурия: «Махачева нет в моем списке желаемых соперников. Он должен стать более популярным»
Илия Топурия заявил, что не заинтересован в поединке с Исламом Махачевым.
«Возможно, в будущем я подерусь с Махачевым. Но сейчас я думаю только о противостоянии с Максом Холлоуэем, с Конором Макгрегором.
Если Ислам продолжит защищать пояс и станет более популярным, то однажды мы проведем этот бой. Но прямо сейчас его нет в моем списке желаемых соперников», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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