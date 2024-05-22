Илия Топурия: «Махачева нет в моем списке желаемых соперников. Он должен стать более популярным»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия заявил, что не заинтересован в поединке с Исламом Махачевым.

«Возможно, в будущем я подерусь с Махачевым. Но сейчас я думаю только о противостоянии с Максом Холлоуэем, с Конором Макгрегором.

Если Ислам продолжит защищать пояс и станет более популярным, то однажды мы проведем этот бой. Но прямо сейчас его нет в моем списке желаемых соперников», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

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7 комментариев
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Он обо что то ударился после боя с Волком, кто он такой вообще, взял только что титул, у пробитого и не восстановившегося возрастного бойца. И теперь везде с таким пафосом вещает, что просто главное в его боях желание, увидеть то, как сильнее его отправят в нокаут
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Ссыт
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это он Махачеву не интересен, а не наоборот
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Махачев, точно популярнее чем Топурия
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Воздухан…
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Махач p4p , а Топурия новичок -чемпион
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Как же много он болтает... Но ничего, больнее будет падать. Как-то очень отталкивающее он себя ведёт и столько разговоров, хотя сделал только первый шаг.
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