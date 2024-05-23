Кормье предостерег Джонса от недооценки Миочича: «Если заглядывать ему за спину, то он уничтожит тебя»

Даниэль Кормье призвал Джона Джонса не недооценивать Стипе Миочича.

«Я предупреждаю тебя. Не заглядывай за спину Стипе Миочичу. Это настоящий убийца. Если ты недооценишь его, то он уничтожит тебя.

Он просто очень хорош. Не так важно, сколько ему лет: 42, 35, 31 или 38 лет. Это неважно. Миочич », − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье, трижды дравшийся со : победил нокаутом в первом бою и затем дважды проиграл (техническим нокаутом и единогласным решением судей).

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