Кормье предостерег Джонса от недооценки Миочича: «Если заглядывать ему за спину, то он уничтожит тебя»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Стипе Миочич Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье призвал Джона Джонса не недооценивать Стипе Миочича.

«Я предупреждаю тебя. Не заглядывай за спину Стипе Миочичу. Это настоящий убийца. Если ты недооценишь его, то он уничтожит тебя.

Он просто очень хорош. Не так важно, сколько ему лет: 42, 35, 31 или 38 лет. Это неважно. Миочич », − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье, трижды дравшийся со Стипе Миочичем: победил нокаутом в первом бою и затем дважды проиграл (техническим нокаутом и единогласным решением судей).

Даниэль Кормье: «Если Джонс проиграет Аспиналлу, то люди начнут сомневаться в его величии»

Даниэль Кормье: «Махачеву нужны бои с Конором или Чендлером. Они помогут ему выйти на новый уровень»

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