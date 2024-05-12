Уайт подтвердил, что Джонс и Миочич должны подраться в Нью-Йорке

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспиналл Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что бой Джонса и Миочича планируется на ноябрь-2024.

«Соперник Джонса? Да, это Стипе. Думаю, Джон просто интересовался у фанатов: «Бой с кем вам понравится больше: Перейра или Аспиналл».

Но он знает, что подерется со Стипе. Миочич сказал, что поединок пройдет в Нью-Йорке? Звучит верно», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Джонс и Миочич должны были подраться на UFC 295 в ноябре-2023. Следующий турнир в Нью-Йорке должен пройти в ноябре-2024.

Миочич назвал возможную дату боя с Джонсом: «Может быть, в ноябре в Нью-Йорке»

Уайт объяснил, почему Миочич не будет драться за временный титул: «Это полное неуважение к Стипе»

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2 комментария
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Зачем так спешить, бойцы не успеют восстановиться,, можно и в ноябре 2025
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Соплякам тактично указали на их место.
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