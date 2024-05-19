Джонс − о бое Аспиналла и Блейдса: «У Кертиса и Тома ноль поясов на двоих, а у меня со Стипе − 20. Факты»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Кертис Блейдс Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс считает, что бой Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса нельзя считать титульным.

«Немного математики для вас. Кертис+Том=0 чемпионских поясов. У Джона 14 поясов, у Стипе − шесть. Вместе − 20 поясов.

Для честности, я не учел свой временный пояс. Но да, ребята, разумеется, вы подеретесь за настоящий титул. Факты», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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2 комментария
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если вы будете драться раз в 3 года, ни у кого поясов не будет
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жаль что Рейеса тогда засудили и подарили пояс туринаболу.
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