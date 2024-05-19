Джонс − о бое Аспиналла и Блейдса: «У Кертиса и Тома ноль поясов на двоих, а у меня со Стипе − 20. Факты»

Джон Джонс считает, что бой Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса нельзя считать титульным.

«Немного математики для вас. Кертис+Том=0 чемпионских поясов. У Джона 14 поясов, у − шесть. Вместе − 20 поясов.

Для честности, я не учел свой временный пояс. Но да, ребята, разумеется, вы подеретесь за настоящий титул. Факты», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе .

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