Джонс заявил, что подерется 10 ноября в Нью-Йорке: «Погнали, детка»

Джон Джонс заявил, что вернется в октагон в ноябре-2024.

Напомним, что в последний раз Джонс дрался в марте-2023, когда задушил Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

Следующий поединок Джонс должен был провести в ноябре-2023 против , но бой отменили из-за травмы у Джона.

«10 ноября, Мэдисон-сквер-гарден. Погнали, детка», − написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс, а затем стер запись. Скриншот публикации приводит Championship Rounds.

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