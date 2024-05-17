Джонс заявил, что подерется 10 ноября в Нью-Йорке: «Погнали, детка»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс заявил, что вернется в октагон в ноябре-2024.

Напомним, что в последний раз Джонс дрался в марте-2023, когда задушил Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

Следующий поединок Джонс должен был провести в ноябре-2023 против Стипе Миочича, но бой отменили из-за травмы у Джона.

«10 ноября, Мэдисон-сквер-гарден. Погнали, детка», − написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс, а затем стер запись. Скриншот публикации приводит Championship Rounds.

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4 комментария
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Хересе погнали, до 10 октября дожить надо ещё 😂
+1
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битва пенсионеров
0
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Нормально так, больше чем полтора года не драться и титула не лишиться
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Ответ SEVEN_
Хересе погнали, до 10 октября дожить надо ещё 😂
Ноября)
0
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0
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