Оливейра согласен драться с Ковингтоном: «Колби − болтливый парень. Почему бы и нет?»

Чарльз Оливейра заявил, что заинтересован в бое с Колби Ковингтоном.

«Как я уже говорил, нужно сесть и изучить этот вопрос: наследие, историю, ценности. Нужно обговорить это.

Этот Ковингтон − болтливый парень, он много болтает. Так что давайте посмотрим. Почему бы и нет?» − сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.

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