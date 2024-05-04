Оливейра не хочет драться с Гамротом: «Я смотрю не назад, а вперед»

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра не хочет драться с Матеушем Гамротом.

«При всем уважении к Гамроту, но я смотрю не назад, а вперед.

Сейчас все хотят встретиться с Чарльзом, все хотят драться с тем, кто впереди. Это часть игры, но я не такой. Нам нужно хорошенько подумать и посмотреть, что будет дальше. Возможно, что я покажусь дерзким, но сейчас не лучший момент для нашего боя», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Оливейра объяснил слова про переход в полусредний вес: «Это был ответ на вопрос о бое с Конором, я сосредоточен на легком дивизионе»

Матеуш Гамрот бросил вызов Оливейре: «Погнали!»

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1 комментарий
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А с кем он тогда собрался драться? Конора ему не дадут, а в лёгком весе остались только реванши. Победа над Гамротом, скорее всего, выведет его на титульник.
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