Оливейра не хочет драться с Гамротом: «Я смотрю не назад, а вперед»

Чарльз Оливейра не хочет драться с Матеушем Гамротом.

«При всем уважении к Гамроту, но я смотрю не назад, а вперед.

Сейчас все хотят встретиться с Чарльзом, все хотят драться с тем, кто впереди. Это часть игры, но я не такой. Нам нужно хорошенько подумать и посмотреть, что будет дальше. Возможно, что я покажусь дерзким, но сейчас не лучший момент для нашего боя», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

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