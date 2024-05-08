Ковингтон хочет драться с Чимаевым: «У него плохое кардио, он не так хорош, как о нем думают»

Колби Ковингтон объяснил, почему хочет драться с Хамзатом Чимаевым.

«Я очень заинтересован в пятираундовом бою с Хамзатом. Всегда говорил, что хочу драться с ним в главном бою турнира, но не думаю, что он продержится долго со мной.

Его кардио не выглядит таким уж хорошим. В последнем бою он дрался с Камару Усманом, который вышел в 84 кг на недельном уведомлении.

И Усман выиграл бой, по моему мнению. Думаю, что скоро прочитают. У него плохое кардио, он не так хорош, как о нем все думают», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Напомним, что Чимаев перешел в средний дивизион UFC после неудачной весогонки перед боем с Нейтом Диазом в 2021 году. 22 июня Хамзат подерется с .

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