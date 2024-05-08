Ковингтон хочет драться с Чимаевым: «У него плохое кардио, он не так хорош, как о нем думают»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон объяснил, почему хочет драться с Хамзатом Чимаевым.

«Я очень заинтересован в пятираундовом бою с Хамзатом. Всегда говорил, что хочу драться с ним в главном бою турнира, но не думаю, что он продержится долго со мной.

Его кардио не выглядит таким уж хорошим. В последнем бою он дрался с Камару Усманом, который вышел в 84 кг на недельном уведомлении.

И Усман выиграл бой, по моему мнению. Думаю, что Хамзата скоро прочитают. У него плохое кардио, он не так хорош, как о нем все думают», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Напомним, что Чимаев перешел в средний дивизион UFC после неудачной весогонки перед боем с Нейтом Диазом в 2021 году. 22 июня Хамзат подерется с Робертом Уиттакером.

Тренер Стрикленда заявил, что тот мог подраться с Чимаевым: «Это обсуждалось, но Шон не может поехать в Саудовскую Аравию»

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2 комментария
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Ну отчасти он прав, Бернс развеял миф о его неуязвимости, а Камару лишь подтвердил это
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Если рассматривать Чимаева исключительно как бойца ММА, отбросив все эти истерики вокруг его личности, то его главная проблема в том, что он не прогрессирует. Начал он намного лучше многих чемпионов ЮФС. Просто нет прогресса. Это его и погубит
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