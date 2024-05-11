Ковингтон – об О’Мэлли: «Я уважаю Шона. Его не волнует, что о нем думаю. Шон просто выходит и показывает, что он великий боец»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон признался, что восхищается Шоном О’Мэлли.

«У меня нет друзей в UFC.

Я уважаю О’Мэлли. Он не боится красить волосы и его не волнует, что о нем подумают люди. Ему плевать... Шон выходит и показывает, кто он. Великий. На все времена...

Думаю, что у Шона отличный стиль. Он привносит в UFC что-то уникальное, чего нет у многих бойцов», – заявил бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон.

О’Мэлли готов подняться в легкий вес ради боя с Конором: «Это было бы легендарно»

«Я Дана. Неужели вам, либеральным ублюдкам, этого мало?» Президент UFC сгорел на прожарке легенды НФЛ

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий