Ковингтон – об О’Мэлли: «Я уважаю Шона. Его не волнует, что о нем думаю. Шон просто выходит и показывает, что он великий боец»

Колби Ковингтон признался, что восхищается Шоном О’Мэлли.

«У меня нет друзей в UFC.

Я уважаю О’Мэлли. Он не боится красить волосы и его не волнует, что о нем подумают люди. Ему плевать... Шон выходит и показывает, кто он. Великий. На все времена...

Думаю, что у Шона отличный стиль. Он привносит в UFC что-то уникальное, чего нет у многих бойцов», – заявил бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон.

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