О’Мэлли − о похвале от Ковингтона: «Колби вышел из образа, не ожидал от него»

Шон О’Мэлли заявил, что не ожидал услышать добрые слова от Колби Ковингтона.

«Знаете, уж чьей похвалы я не ждал, так это от . Люди прислали мне это. Он почти вышел из образа в каком-то смысле.

Просто невозможно отрицать мой финансовый успех. Но не только это, но и навыки», − сказал чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Ковингтон – об О’Мэлли: «Я уважаю Шона. Его не волнует, что о нем думают. Шон просто выходит и показывает, что он великий боец»

О’Мэлли готов подняться в легкий вес ради боя с Конором: «Это было бы легендарно»