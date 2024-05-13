Колби Ковингтон: «Бой с Оливейрой мог бы стать историческим. Но я сильнее Чарльза по всем параметрам»

Колби Ковингтон хочет бой с Чарльзом Оливейрой.

«Я хочу исторические бои. Думаю, что поединок с Чарльзом Оливейрой мог бы стать таким.

Мы сопоставимы по габаритам. Но мастерство? Нет, здесь он мне не ровня. Я лучше импровизирую в приемах по джиу-джитсу и сильнее в стойке. Я просто универсальнее его по всем параметрам MMA», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

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