Игорь Потеря заменит Махмуда Мурадова в бою против Мичела Перейры на UFC 301. Его бой с Шарой Буллетом остается в силе
Игорь Потеря в мае подерется с Перейрой, а в июне проведет бой с Шарой Буллетом.
5 мая на UFC 301 Игорь Потеря проведет бой против Мичела Перейры. Он заменил травмированного Махмуда Мурадова.
22 июня Потеря должен подраться с Шарой Буллетом в Саудовской Аравии. Если медицинская комиссия допустит Потерю до выступлений, то их бой состоится.
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Ну так-то Перейра лютый тип, может и задушить и в стойке победить. Вряд ли будет бой с Шарой потом, найдут другую замену.