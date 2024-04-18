Игорь Потеря заменит Махмуда Мурадова в бою против Мичела Перейры на UFC 301. Его бой с Шарой Буллетом остается в силе

Теги UFC MMA Мичел Перейра Игорь Потеря Шарабутдин Магомедов UFC 301 Бокс/MMA/UFC

Игорь Потеря в мае подерется с Перейрой, а в июне проведет бой с Шарой Буллетом.

5 мая на UFC 301 Игорь Потеря проведет бой против Мичела Перейры. Он заменил травмированного Махмуда Мурадова.

22 июня Потеря должен подраться с Шарой Буллетом в Саудовской Аравии. Если медицинская комиссия допустит Потерю до выступлений, то их бой состоится.

Тренер Шары Буллета − о бое с Потерей: «Мы быстрее Игоря во много раз и превосходим в бойцовском IQ»

Шара Буллет допускает, что подерется с Чимаевым: «Мы в одном весе, оба хотим пояс. Но только Всевышний знает будущее»

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5 комментариев
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Эта новость была известна ещё неделю назад
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В ЮФС просто решили не сводить россиянина и украинца, вот и способ нашли
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чет бред какой-то, что больше нет бойцов других что ли?
Ну так-то Перейра лютый тип, может и задушить и в стойке победить. Вряд ли будет бой с Шарой потом, найдут другую замену.
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-1
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
чет бред какой-то, что больше нет бойцов других что ли? Ну так-то Перейра лютый тип, может и задушить и в стойке победить. Вряд ли будет бой с Шарой потом, найдут другую замену.
Та 100%. Я вообще считаю Мичелу пора с топами драться, хватит этих показательных капоэйро выступлений с мешками
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Ответ Мадина Уйгурова
В ЮФС просто решили не сводить россиянина и украинца, вот и способ нашли
Навряд ли, примерно по готовности бойца к бою и сгонке смотрят, успеет или нет.
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