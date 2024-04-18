Игорь Потеря заменит Махмуда Мурадова в бою против Мичела Перейры на UFC 301. Его бой с Шарой Буллетом остается в силе

Игорь Потеря в мае подерется с Перейрой, а в июне проведет бой с Шарой Буллетом.

5 мая на 301 проведет бой против . Он заменил травмированного Махмуда Мурадова.

22 июня Потеря должен подраться с Шарой Буллетом в Саудовской Аравии. Если медицинская комиссия допустит Потерю до выступлений, то их бой состоится.

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