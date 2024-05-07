Поединок между Шарой Буллетом и Потерей могут отменить (ТАСС)

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Игорь Потеря Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Поединок между Шарой Буллетом и Игорем Потерей могут отменить.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена команды российского бойца.

«Потеря может получить отстранение от боев. Поэтому поединок вполне могут отменить», – заявил собеседник агентства.

В минувшие выходные украинец проиграл удушающим приемом Мичелу Перейре. Бой между Потерей и Буллетом должен состояться 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии.

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2 комментария
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А за что он может получить отстранение от боев?
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