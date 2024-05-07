Поединок между Шарой Буллетом и Потерей могут отменить (ТАСС)

Поединок между Шарой Буллетом и Игорем Потерей могут отменить.

Об этом сообщает со ссылкой на члена команды российского бойца.

« может получить отстранение от боев. Поэтому поединок вполне могут отменить», – заявил собеседник агентства.

В минувшие выходные украинец проиграл удушающим приемом . Бой между Потерей и Буллетом должен состояться 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии.

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