Шара Буллет вызвал Мичела Перейру: «Чертов акробат, из-за тебя я остался без соперника»

Шарабутдин Магомедов вызвал Мичела Перейру на бой.

« , ты чертов акробат, из-за тебя я потерял соперника. Все уже поняли, что ты умеешь делать сальто в октагоне, но UFC это не акробатический цирк. Ты нанес запрещенный удар, за что должен понести наказание.

UFC, выкиньте его из рейтинга. Позвольте мне с ним разобраться 22 июня в Саудовской Аравии и взять его на абордаж», − написал в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный как «Шара Буллет».

Напомним, что в ночь на 5 мая Перейра задушил Игоря Потерю, с которым Магомедов должен был подраться 22 июня. Мичел нанес запрещенный удар коленом в голову лежачему Потере, исполнив обратное сальто. После этого Перейра успешно применил удушающий прием.

Шара Буллет обратился к Потере: «Пришло время отвечать за свои слова!»

Поединок между Шарой Буллетом и Потерей могут отменить (ТАСС)