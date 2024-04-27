«Если не будет серьезных травм, все пройдет по плану». Менеджер подтвердил, что бой Шары Буллета и Потери состоится

Поединок между Шарой Буллетом и Игорем Потерей не будет отменен.

Это подтвердил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

«Бой в силе, он пройдет в Саудовской Аравии. Потеря решил до этого провести еще один поединок. Если у него не будет серьезных травм, все пройдет по плану», – сказал Магомедов.

Поединок Шары Буллета и состоится 22 июня. В ночь на 5 мая Потеря подерется с .

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