Шара Буллет обратился к Потере: «Пришло время отвечать за свои слова!»

Шара Буллет обратился к Игорю Потере.

«Пришло время отвечать за свои слова! Или потеряйся в страхе и больше не упоминай меня», – написал в социальных сетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Поединок между Потерей и Магомедовым должен состояться 22 июня в Саудовской Аравии. В ночь на 5 мая украинец проиграл удушающим приемом .

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