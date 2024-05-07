Шара Буллет обратился к Потере: «Пришло время отвечать за свои слова!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Игорь Потеря Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет обратился к Игорю Потере.

«Пришло время отвечать за свои слова! Или потеряйся в страхе и больше не упоминай меня», – написал в социальных сетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Поединок между Потерей и Магомедовым должен состояться 22 июня в Саудовской Аравии. В ночь на 5 мая украинец проиграл удушающим приемом Мичелу Перейре.

«Если не будет серьезных травм, все пройдет по плану». Менеджер подтвердил, что бой Шары Буллета и Потери состоится

Шара Буллет год ждал дебюта в UFC – из-за проверок на допинг. Вышел и разобрался парадом ударов

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий