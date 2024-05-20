Александр Емельяненко – о прописке в Грозном: «Семь лет был без прописки, потом она зачем-то понадобилась. И я просто в Грозном у товарища прописался. Она мне уже не нужна»

Александр Емельяненко объяснил, зачем прописался в Грозном.

«Почему прописан в Грозном? Когда я жил в Питере, переписал на дочку квартиру четырехкомнатную. Я был там прописан. Для того чтобы ее продать, мне нужно было выписаться. Я выписался оттуда, после чего где-то семь лет был без прописки.

Потом купил квартиру в Москве в высотках, но там прописка не нужна была, и я ее тоже дочке подарил. Потом купил квартиру на Рублевском шоссе. Развелся со второй супругой – и ей подарил квартиру.

Мне в какой- о момент, когда я выписался из квартиры в Санкт-Петербурге, понадобилась прописка – не помню для чего. По-моему, для оформления загранпаспорта. И я просто в Грозном прописался у знакомого товарища.

Я даже не вспоминаю об этой прописке, она мне не нужна. Она нигде не требуется и никто ее не спрашивает. У меня просто есть прописка. Хотите – у вас пропишусь. За честь будет. Будете хвастаться: «У меня Емельяненко прописан!» – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

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