Александр Емельяненко: «У меня к Федору хорошее отношение. Готов к разговору и вопросам, которые он мне задаст»

Александр Емельяненко признался, что хочет помириться с братом Федором.

«У меня к брату моему хорошее, доброе отношение, ничего плохого сказать не могу про . Я двумя руками за то, чтобы созвониться, чтобы, если у него есть ко мне какие-то вопросы, он мне их задал, а я на них ответил. Чтобы кривотолки, которые муссируются обществом, успокоились.

Я пытался ему набрать, разговаривать. Если не хочет человек, если не лежит у него душа ко мне, что я буду навязываться? У меня своя жизнь, своя дорога, я не могу пожизненно зависеть от мысли, что мне надо помириться с братом, иначе... Да что иначе? Ничего не изменится.

Но все-таки, может, к нему придет понимание, что надо как-то выходить из этой ситуации, как-то решать ее. Если к нему придет это понимание, я буду готов к разговору, к тем вопросам, которые он мне задаст. А если не придет... Я очень давно от него не завишу, никогда не зависел и не завишу», − сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.

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