Емельяненко объяснил, почему пропал из медиа: «Отдыхал в горах и потерял телефон»

Александр Емельяненко объяснил, почему пропал из медиапространства.

«Куда я пропал? Был в горах, отдыхал. Решил покататься на лошадях – и для чего-то взял свою сумку. Там были два паспорта, телефон. Я все по дороге потерял.

Ездил в Чечню, чтобы восстановить паспорт – без паспорта не восстановят сим-карту. В итоге позвонили с гостиницы и сказали, что какие-то добрые люди нашли мою сумку», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.

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