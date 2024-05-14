Емельяненко объяснил, почему пропал из медиа: «Отдыхал в горах и потерял телефон»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко объяснил, почему пропал из медиапространства.

«Куда я пропал? Был в горах, отдыхал. Решил покататься на лошадях – и для чего-то взял свою сумку. Там были два паспорта, телефон. Я все по дороге потерял.

Ездил в Чечню, чтобы восстановить паспорт – без паспорта не восстановят сим-карту. В итоге позвонили с гостиницы и сказали, что какие-то добрые люди нашли мою сумку», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.

Реванш Дацика и Емельяненко внезапно отменен. Что происходит?

Александр Емельяненко год лечился от алкоголизма и, по слухам, принял ислам. Теперь вернулся в бои

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Приключения Шурика продолжаются ))
+8
0
+8
Так хорошо отдохнул, что всё потерял. В том числе своего менеджера.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий