«Ухожу на пике, как Хабиб». Менеджер Бурчак прекратил сотрудничество с братьями Емельяненко

Теги Александр Емельяненко MMA Иван Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак прекратил сотрудничество с братьями Емельяненко.

«Я немного устал от индустрии, которая как будто не совсем понимает, куда двигается. Когда я пришел в единоборства, они были по-настоящему боевыми искусствами. А сейчас слово «искусство» куда-то пропало…

Конференции, слова, все что происходит, – это все перестало быть интересным, и, порой, к этому никак не хочется относиться. Возможно, я уже вырос. Как бы оценил свою работу менеджером?

Ваню я довел до трех побед. Александр прошел реабилитацию и подписал один из самых крупных контрактов в России на три боя. Поэтому моя совесть чиста, оставляю ребят на победной линии. Ухожу на пике, как Хабиб», – сказал менеджер Никита Бурчак.

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1 комментарий
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короче, бабки перестали приносить, и решил отказаться от плохих активов. ясно 😄
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