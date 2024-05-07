«Ухожу на пике, как Хабиб». Менеджер Бурчак прекратил сотрудничество с братьями Емельяненко
Никита Бурчак прекратил сотрудничество с братьями Емельяненко.
«Я немного устал от индустрии, которая как будто не совсем понимает, куда двигается. Когда я пришел в единоборства, они были по-настоящему боевыми искусствами. А сейчас слово «искусство» куда-то пропало…
Конференции, слова, все что происходит, – это все перестало быть интересным, и, порой, к этому никак не хочется относиться. Возможно, я уже вырос. Как бы оценил свою работу менеджером?
Ваню я довел до трех побед. Александр прошел реабилитацию и подписал один из самых крупных контрактов в России на три боя. Поэтому моя совесть чиста, оставляю ребят на победной линии. Ухожу на пике, как Хабиб», – сказал менеджер Никита Бурчак.
Реванш Дацика и Емельяненко внезапно отменен. Что происходит?
Менеджер Емельяненко: «Неизвестно, будет ли новая дата боя с Дациком. Мы открыты для предложений. Минаков в мае – один из вариантов»