«Ухожу на пике, как Хабиб». Менеджер Бурчак прекратил сотрудничество с братьями Емельяненко

Никита Бурчак прекратил сотрудничество с братьями Емельяненко.

«Я немного устал от индустрии, которая как будто не совсем понимает, куда двигается. Когда я пришел в единоборства, они были по-настоящему боевыми искусствами. А сейчас слово «искусство» куда-то пропало…

Конференции, слова, все что происходит, – это все перестало быть интересным, и, порой, к этому никак не хочется относиться. Возможно, я уже вырос. Как бы оценил свою работу менеджером?

Ваню я довел до трех побед. Александр прошел реабилитацию и подписал один из самых крупных контрактов в России на три боя. Поэтому моя совесть чиста, оставляю ребят на победной линии. Ухожу на пике, как », – сказал менеджер Никита Бурчак.

Реванш Дацика и Емельяненко внезапно отменен. Что происходит?

Менеджер Емельяненко: «Неизвестно, будет ли новая дата боя с Дациком. Мы открыты для предложений. Минаков в мае – один из вариантов»