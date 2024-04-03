Алексей Олейник: «Репутационные потери от боя с Александром Емельяненко выше, чем любые материальные приобретения»

Теги Александр Емельяненко MMA Алексей Олейник Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник исключил возможность проведения боя с Александром Емельяненко.

Ранее менеджер Никита Бурчак заявил, что Олейник может стать следующим соперником Емельяненко.

«Лучше, чем ответили в штабе Виталия Минакова, сложно придумать: репутационные потери от этого боя несравненно выше, чем любые материальные, имиджевые и иные приобретения от победы над ним.

За подобное высказывание Бурчака попросил не называться больше моим менеджером. Мы как раз вели переговоры с другим менеджером, который активно занимается своими бойцами», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

Менеджер Емельяненко: «Александр заинтересован в поединке с Олейником. Это громкий и интересный бой»

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