Алексей Олейник: «Репутационные потери от боя с Александром Емельяненко выше, чем любые материальные приобретения»

Алексей Олейник исключил возможность проведения боя с Александром Емельяненко.

Ранее менеджер Никита Бурчак заявил, что Олейник может стать следующим соперником .

«Лучше, чем ответили в штабе , сложно придумать: репутационные потери от этого боя несравненно выше, чем любые материальные, имиджевые и иные приобретения от победы над ним.

За подобное высказывание Бурчака попросил не называться больше моим менеджером. Мы как раз вели переговоры с другим менеджером, который активно занимается своими бойцами», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

Менеджер Емельяненко: «Александр заинтересован в поединке с Олейником. Это громкий и интересный бой»

Камил Гаджиев: «Не вижу смысла в бое Емельяненко и Минакова. Александр не готов драться с реальными бойцами»