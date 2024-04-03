Алексей Олейник: «Репутационные потери от боя с Александром Емельяненко выше, чем любые материальные приобретения»
Алексей Олейник исключил возможность проведения боя с Александром Емельяненко.
Ранее менеджер Никита Бурчак заявил, что Олейник может стать следующим соперником Емельяненко.
«Лучше, чем ответили в штабе Виталия Минакова, сложно придумать: репутационные потери от этого боя несравненно выше, чем любые материальные, имиджевые и иные приобретения от победы над ним.
За подобное высказывание Бурчака попросил не называться больше моим менеджером. Мы как раз вели переговоры с другим менеджером, который активно занимается своими бойцами», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.
Менеджер Емельяненко: «Александр заинтересован в поединке с Олейником. Это громкий и интересный бой»
Камил Гаджиев: «Не вижу смысла в бое Емельяненко и Минакова. Александр не готов драться с реальными бойцами»