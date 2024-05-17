Александр Емельяненко − об алкоголе: «В последний раз пил где-то год назад»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко заявил, что около года не употребляет алкоголь.

«Когда пил в последний раз? До реабилитации. Я прошел полный курс реабилитации, по-моему, семь месяцев. Ну, около года назад, наверное.

Не то чтобы отвращение появилось, знаешь, просто пришло понимание, что это мне мешает, это лишнее, что это мне не нужно, что оно очень сильно тянет меня не в ту сторону, что я могу обходиться без алкоголя.

И раньше мог обходиться без него, но просто, знаешь... Жизнь такая была. Все выпивают. И ты выпиваешь, и тот выпивает. Пьют все. Ну а почему-то видят выпивающим только Емельяненко», − сказал боец ММА Александр Емельяненко.

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2 комментария
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