Джонс − об анонсе боя Аспиналл − Блейдс: «Официально претендентский поединок!»

Джон Джонс пошутил об анонсе боя Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.

«Официально бой за звание претендента №1! Не удивлюсь, если Кертис выиграет. Если Сергей смог так легко попасть по Тому, то Блейдс тоже сможет.

Когда Кертис рискует, он намного быстрее и сильнее, чем люди думают. Несколько своевременных ударов и преимущество в позиции сверху − и тогда ночь для мальчика может стать долгой», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе .

Аспиналл и Блейдс проведут реванш в соглавном событии UFC 304