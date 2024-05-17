Джонс − об анонсе боя Аспиналл − Блейдс: «Официально претендентский поединок!»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Кертис Блейдс Том Аспиналл UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс пошутил об анонсе боя Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.

«Официально бой за звание претендента №1! Не удивлюсь, если Кертис выиграет. Если Сергей смог так легко попасть по Тому, то Блейдс тоже сможет.

Когда Кертис рискует, он намного быстрее и сильнее, чем люди думают. Несколько своевременных ударов и преимущество в позиции сверху − и тогда ночь для мальчика Тома может стать долгой», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Аспиналл и Блейдс проведут реванш в соглавном событии UFC 304

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4 комментария
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Если честно это звучит жалко. Джонс отчетливо понимает, что Аспиналл угроза, и теперь хочет, чтобы Блейдс выиграл. Ведь Кертиса точно не будут называть угрозой Джону.
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А я конечно же под фанфары закончу карьеру в ноябре , добавил Джонс .
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Если честно это звучит жалко. Джонс отчетливо понимает, что Аспиналл угроза, и теперь хочет, чтобы Блейдс выиграл. Ведь Кертиса точно не будут называть угрозой Джону.
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Ответ SoWeTo
Если честно это звучит жалко. Джонс отчетливо понимает, что Аспиналл угроза, и теперь хочет, чтобы Блейдс выиграл. Ведь Кертиса точно не будут называть угрозой Джону.
В чем жалко? Аспинал подкалывает Джонса, тот в ответ подкалывает его. Обычное дело.
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