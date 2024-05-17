Джонс − об анонсе боя Аспиналл − Блейдс: «Официально претендентский поединок!»
Джон Джонс пошутил об анонсе боя Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.
«Официально бой за звание претендента №1! Не удивлюсь, если Кертис выиграет. Если Сергей смог так легко попасть по Тому, то Блейдс тоже сможет.
Когда Кертис рискует, он намного быстрее и сильнее, чем люди думают. Несколько своевременных ударов и преимущество в позиции сверху − и тогда ночь для мальчика Тома может стать долгой», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Аспиналл и Блейдс проведут реванш в соглавном событии UFC 304