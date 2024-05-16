Аспиналл и Блейдс проведут реванш в соглавном событии UFC 304

Том Аспиналл и Кертис Блейдс проведут реванш в соглавном событии UFC 304.

Об этом сообщил президент промоушена . Турнир состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания).

Аспиналл (14-3) – временный чемпион UFC в тяжелом весе. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда нокаутировал .

(18-4) в марте досрочно победил .

Первый поединок между бойцами состоялся в июле-2022. проиграл техническим нокаутом, получив травму колена на 15-й секунде первого раунда.

Аспиналл хочет подраться с Блейдсом в Манчестере: «Не пропущу турнир, который пройдет в моем родном городе»

Аспиналл хочет получить поединок с Блейдсом: «Для меня это личное»