Аспиналл и Блейдс проведут реванш в соглавном событии UFC 304
Том Аспиналл и Кертис Блейдс проведут реванш в соглавном событии UFC 304.
Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. Турнир состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания).
Аспиналл (14-3) – временный чемпион UFC в тяжелом весе. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда нокаутировал Сергея Павловича.
Блейдс (18-4) в марте досрочно победил Жаилтона Алмейду.
Первый поединок между бойцами состоялся в июле-2022. Аспиналл проиграл техническим нокаутом, получив травму колена на 15-й секунде первого раунда.
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