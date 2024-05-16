Аспиналл и Блейдс проведут реванш в соглавном событии UFC 304

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кертис Блейдс Том Аспиналл UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл и Кертис Блейдс проведут реванш в соглавном событии UFC 304.

Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. Турнир состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания).

Аспиналл (14-3) – временный чемпион UFC в тяжелом весе. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда нокаутировал Сергея Павловича.

Блейдс (18-4) в марте досрочно победил Жаилтона Алмейду.

Первый поединок между бойцами состоялся в июле-2022. Аспиналл проиграл техническим нокаутом, получив травму колена на 15-й секунде первого раунда.

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4 комментария
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Ответ BurBon
Дутый англ, начал себе соперников выбирать, скоро весь хайп слетит.
ужас, ты под чем дружище ?)
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