Официально: титульный поединок между Эдвардсом и Мухаммадом возглавит UFC 304

Титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом возглавит UFC 304.

Об этом сообщил президент промоушена . Турнир состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания).

(22-3) – чемпион UFC в полусреднем весе. В декабре прошлого года он победил единогласным решением судей.

Мухаммад (23-3) в мае-2023 выиграл у . Он идет на беспроигрышной серии из 10 боев.

Эдвардс и Мухаммад встречались в марте 2021 года. Тогда поединок признали несостоявшимся – Белал не смог продолжить бой после случайного тычка в глаз.

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