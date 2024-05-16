Официально: титульный поединок между Эдвардсом и Мухаммадом возглавит UFC 304

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом возглавит UFC 304.

Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. Турнир состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания).

Эдвардс (22-3) – чемпион UFC в полусреднем весе. В декабре прошлого года он победил Колби Ковингтона единогласным решением судей.

Мухаммад (23-3) в мае-2023 выиграл у Гилберта Бернса. Он идет на беспроигрышной серии из 10 боев.

Эдвардс и Мухаммад встречались в марте 2021 года. Тогда поединок признали несостоявшимся – Белал не смог продолжить бой после случайного тычка в глаз.

Белал Мухаммад: «Терпеть не могу Эдвардса. Он преуменьшает мои достижения – и это насыщает меня ненавистью»

Аник сообщил, что Мухаммад подерется на UFC 304: «Увидимся в Манчестере»

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7 комментариев
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Ответ umahanov87
Вообще не удивлюсь победе Мухаммада. Эдвардс в поединке с Колби не удивил. А с борьбой у него катастрофа.
Катастрофа? Поэтому Усман во втором бою и Колби толком не смогли его перевести ?
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Это спать 😴
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Приснился как-то Дане Вайту кошмар где Двалишвили, Мухаммад, Евлоев, Анкалаев один за другим стали чемпионами...
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Можно смело поспать
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Ответ Лех.Валенса
Приснился как-то Дане Вайту кошмар где Двалишвили, Мухаммад, Евлоев, Анкалаев один за другим стали чемпионами...
Двалишвили так-то нескучный боец и Анкалаев может шальную пушку пустить, а остальные два да, дисижн машины
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Ответ Лех.Валенса
Приснился как-то Дане Вайту кошмар где Двалишвили, Мухаммад, Евлоев, Анкалаев один за другим стали чемпионами...
А двалишви тут по блату или как? Он эдинственный бой скучный провел с Альдо. А в целом все его бои интересные.
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