Официально: титульный поединок между Эдвардсом и Мухаммадом возглавит UFC 304
Титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом возглавит UFC 304.
Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. Турнир состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания).
Эдвардс (22-3) – чемпион UFC в полусреднем весе. В декабре прошлого года он победил Колби Ковингтона единогласным решением судей.
Мухаммад (23-3) в мае-2023 выиграл у Гилберта Бернса. Он идет на беспроигрышной серии из 10 боев.
Эдвардс и Мухаммад встречались в марте 2021 года. Тогда поединок признали несостоявшимся – Белал не смог продолжить бой после случайного тычка в глаз.
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