Ковингтон хочет драться с Мухаммадом: «Хочу, чтобы этот расист попал в тюрьму»

Колби Ковингтон заявил, что хочет драться с Белалом Мухаммадом.

«Мне бы понравился бой с . Он наговорил кучу гадостей. Хочу, чтобы этот расист попал в тюрьму. Он говорил, что мне дали титульник, только потому что я белый.

Этот парень теперь сидит без дела. Он не дерется больше года и просиживает штаны. Это неправильно. Что он сделал за последнее время? Когда был его последний бой?» − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Колби Ковингтон: «Бой с Оливейрой мог бы стать историческим. Но я сильнее Чарльза по всем параметрам»

Ковингтон – об О’Мэлли: «Я уважаю Шона. Его не волнует, что о нем думают. Шон просто выходит и показывает, что он великий боец»