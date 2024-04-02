Мухаммад пошутил о титульном бое: «Пропал Леон Эдвардс»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад пошутил над Леоном Эдвардсом.

«Пропал Леон Эдвардс», − написал в соцсетях полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Эдвардс − чемпион UFC в полусреднем весе, защитивший титул в декабре-2023 в бою против Колби Ковингтона.

Мухаммад − второй номер полусреднего дивизиона, не проигрывающий в 10 боях подряд (девять побед и несостоявшийся бой с Леоном Эдвардсом).

Бернс − о Белале Мухаммаде: «Он скучный и не очень умный, но заслужил титульник»

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4 комментария
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пресс-служба хамас:
пропал братишка, обещал приехать, и не приехал. скрывается в развитой стране западного мира.
Да, кстати он не один такой...
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+3
Не справедливо поступают с Беллалом….выиграть 10 боев и не получить титульник это жесть
+4
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Помню, как-то была история: одного чемпиона тоже не могли найти. Целый день искали. Потом оказалось – под клеткой сидел 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Даа, и что делать? Раньше в такой ситуации хоть через допинг-офицеров USADA можно было найти, а теперь как? 🤷‍♂️
😂
+1
-1
0
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