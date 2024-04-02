Мухаммад пошутил о титульном бое: «Пропал Леон Эдвардс»
Белал Мухаммад пошутил над Леоном Эдвардсом.
«Пропал Леон Эдвардс», − написал в соцсетях полусредневес UFC Белал Мухаммад.
Эдвардс − чемпион UFC в полусреднем весе, защитивший титул в декабре-2023 в бою против Колби Ковингтона.
Мухаммад − второй номер полусреднего дивизиона, не проигрывающий в 10 боях подряд (девять побед и несостоявшийся бой с Леоном Эдвардсом).
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пропал братишка, обещал приехать, и не приехал. скрывается в развитой стране западного мира.
Да, кстати он не один такой...
😂