Мухаммад перечислил главные тайны UFC: «Какой потенциал был у Забита? Где находится верх, о котором говорит Чендлер? Куда пропал Эдвардс?»
Белал Мухаммад пошутил о бое с Леоном Эдвардсом, перечислив главные тайны UFC.
«Какой потенциал был у Забита Магомедшарипова? Почему Жозе Альдо перестал использовать лоу-кики? Где находится верх, о котором постоянно говорит Майкл Чендлер?
Действительно ли Дастин Порье сломал ногу Конора Макгрегора блоком? И куда пропал Леон Эдвардс?» – написал в социальных сетях полусредневес UFC Белал Мухаммад.
Белал Мухаммад: «Терпеть не могу Эдвардса. Он преуменьшает мои достижения – и это насыщает меня ненавистью»