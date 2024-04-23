Мухаммад перечислил главные тайны UFC: «Какой потенциал был у Забита? Где находится верх, о котором говорит Чендлер? Куда пропал Эдвардс?»

Белал Мухаммад пошутил о бое с Леоном Эдвардсом, перечислив главные тайны UFC.

«Какой потенциал был у ? Почему Жозе Альдо перестал использовать лоу-кики? Где находится верх, о котором постоянно говорит ?

Действительно ли сломал ногу блоком? И куда пропал ?» – написал в социальных сетях полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Белал Мухаммад: «Терпеть не могу Эдвардса. Он преуменьшает мои достижения – и это насыщает меня ненавистью»

Мухаммад пошутил о титульном бое: «Пропал Леон Эдвардс»