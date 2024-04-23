Мухаммад перечислил главные тайны UFC: «Какой потенциал был у Забита? Где находится верх, о котором говорит Чендлер? Куда пропал Эдвардс?»

Теги UFC MMA Жозе Альдо Дастин Порье Майкл Чендлер Забит Магомедшарипов Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад пошутил о бое с Леоном Эдвардсом, перечислив главные тайны UFC.

«Какой потенциал был у Забита Магомедшарипова? Почему Жозе Альдо перестал использовать лоу-кики? Где находится верх, о котором постоянно говорит Майкл Чендлер?

Действительно ли Дастин Порье сломал ногу Конора Макгрегора блоком? И куда пропал Леон Эдвардс?» – написал в социальных сетях полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Белал Мухаммад: «Терпеть не могу Эдвардса. Он преуменьшает мои достижения – и это насыщает меня ненавистью»

Мухаммад пошутил о титульном бое: «Пропал Леон Эдвардс»

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4 комментария
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1. Забит мог бы взять чемпионский титул, но не смог бы его удержать. 2. Верх внизу. 3. Эдвардс где-то.
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Бригаду , о чем о вообще ?
Он пытается быть интересным, и совсем забыл о Палестине
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Бригаду , о чем о вообще ?
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Ну про Чендлера неплохо, кстати, который все время кричит «увидимся наверху», но по сути ни разу там не был
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