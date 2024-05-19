Неймар встретился с Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде

Неймар и Криштиану Роналду встретились в Эр-Рияде.

Футболисты приехали на арену, где пройдет поединок за титул бесспорного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Напомним, Неймар выступает за «Аль-Хилаль», а Роналду играет в «Аль-Насре». Они никогда не играли в одной команде.

Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45

Победитель боя Фьюри – Усик будет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе до 1 июня. В этот день за титул IBF подерутся Дюбуа и Хргович