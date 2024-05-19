Неймар встретился с Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде

Теги Криштиану Роналду Неймар Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Неймар и Криштиану Роналду встретились в Эр-Рияде.

Футболисты приехали на арену, где пройдет поединок за титул бесспорного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Напомним, Неймар выступает за «Аль-Хилаль», а Роналду играет в «Аль-Насре». Они никогда не играли в одной команде.

Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45

Победитель боя Фьюри – Усик будет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе до 1 июня. В этот день за титул IBF подерутся Дюбуа и Хргович

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30 комментариев
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Рон и Ней выступили на разогреве у Усика с Фьюри?
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У них день рождения в один день так-то :)
+18
-2
+16
один забил на этот чемп и стал чемпионом не вставая с кровати,другой попу рвёт из последних сил...выхлоп нулевой...ах да...голики)
+13
-5
+8
Ответ Роман Нестеров
Да ладно?
Да, 5 февраля
+6
0
+6
Ответ Великий Алонсо
Как же стильно одевается Криштиану Роналду. Высокий, статный, накачанный и сильный. Вспоминаешь несуразного Меси и хочется смеяться 🤣🤣🤣🤣🤣
Мы тоже смеялись.. Когда Геша плакал в подтрибунном.. 😂😂😂
P S. Ты точно мужчина?.. 😀🤭🙆
+9
-3
+6
Ответ Вальдано
Мы тоже смеялись.. Когда Геша плакал в подтрибунном.. 😂😂😂 P S. Ты точно мужчина?.. 😀🤭🙆
Это женщина (без шуток)
+5
0
+5
Чемпион СА и вечно второй встретились.. Хе..
+11
-7
+4
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
У них день рождения в один день так-то :)
Да ладно?
+6
-3
+3
Ответ MustangGT
Я тоже недавно узнал. Надо же их мамки "подгадали"!
Еще в этот день у Карлоса Тевеса и Родриго Паласио)) Урожайный день на топовых напов
+3
0
+3
Ответ Зеленский
Неймар и ГОАТ
Чемпион СА и Авейру..
+2
-1
+1
Ответ Великий Алонсо
Как же стильно одевается Криштиану Роналду. Высокий, статный, накачанный и сильный. Вспоминаешь несуразного Меси и хочется смеяться 🤣🤣🤣🤣🤣
И дырявый!
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Ответ Вальдано
Милфа?..
Милфа=рожала, а клубничный с такими не особо любит общаться. Суррогатные как-то привычнее🤓
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Ответ Вальдано
Милфа?..
Ну это я уже не знаю, у Ромки спроси)
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Ответ Men77
Это женщина (без шуток)
Милфа?..
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
А где ты увидела стиль в витоновском костюмчике а ля - морячок на прогулке?)
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Ответ Wiley Fox
Там внизу между ними месси с абдуразиком дерутся
В смысле - смотрят вниз и над чем- то угорают? Прикольная версия!!!
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Ответ Зеленский
Неймар и ГОАТ
Артем, опять ты?)
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Ответ qiqe
криш хоть бы голову помыл....
Это гель.. 😂
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Ответ qiqe
криш хоть бы голову помыл....
Он гель новый для волос рекламирует, поэтому в другой раз!)
+2
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Ответ Gold Ballon D'Or
Ней - деревня по сравнению с Роналду
Людка, а Людка.. Деревня.. 😀
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до чего стал неприятным и страшным роналду
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Комментарий удален пользователем
криш хоть бы голову помыл....
+5
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