Победитель боя Фьюри – Усик будет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе до 1 июня. В этот день за титул IBF подерутся Дюбуа и Хргович

Абсолютный чемпион мира тяжелого веса по боксу сохранит все пояса лишь до 1 июня.

В ночь на 19 мая Александр Усик и Тайсон Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, объединяющий пояса WBA, WBO, IBF и WBC.

Победитель освободит титул IBF 1 июня. Его разыграют обязательный претендент Филип Хргович и Даниэль Дюбуа.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45

Хргович заменит Фьюри, если британец не выйдет на поединок с Усиком