Победитель боя Фьюри – Усик будет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе до 1 июня. В этот день за титул IBF подерутся Дюбуа и Хргович
Абсолютный чемпион мира тяжелого веса по боксу сохранит все пояса лишь до 1 июня.
В ночь на 19 мая Александр Усик и Тайсон Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, объединяющий пояса WBA, WBO, IBF и WBC.
Победитель освободит титул IBF 1 июня. Его разыграют обязательный претендент Филип Хргович и Даниэль Дюбуа.
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