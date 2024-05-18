Победитель боя Фьюри – Усик будет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе до 1 июня. В этот день за титул IBF подерутся Дюбуа и Хргович

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Филип Хргович Даниэль Дюбуа Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира тяжелого веса по боксу сохранит все пояса лишь до 1 июня.

В ночь на 19 мая Александр Усик и Тайсон Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, объединяющий пояса WBA, WBO, IBF и WBC.

Победитель освободит титул IBF 1 июня. Его разыграют обязательный претендент Филип Хргович и Даниэль Дюбуа.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45

Хргович заменит Фьюри, если британец не выйдет на поединок с Усиком

Опрос

Кто победит в бою Усик – Фьюри?
20380 голосов
Александр Усик
44%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
46%
Тайсон Фьюри
Ничья
10%
Деонтей Уайлдер

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7 комментариев
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Что за чушь?😅
+10
0
+10
Ответ Сиражудин Халало
Добрые люди дайте пожалуйста ссылку на бой Фьюри-Усик
Вроде, в телеграм канале fightspace будет
+2
-1
+1
Стервятники
0
0
0
Ответ Сиражудин Халало
Добрые люди дайте пожалуйста ссылку на бой Фьюри-Усик
Раз в России ни у кого прав нет, то по идее где угодно бесплатно посмотреть можно будет, в вк наверняка куча трансляций, по крайней мере с АПЛ, НБА и Ф-1 всегда так
0
0
0
Ответ Kemal Gul
Раз в России ни у кого прав нет, то по идее где угодно бесплатно посмотреть можно будет, в вк наверняка куча трансляций, по крайней мере с АПЛ, НБА и Ф-1 всегда так
От души бро🤝
0
0
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Ответ Богдан
Вроде, в телеграм канале fightspace будет
Спасибо бро🤝
0
0
0
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