Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик

Теги Неймар Аль-Хилаль бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Неймар приехал на арену, где пройдет поединок Усик – Фьюри.

Бразилец станет одним из гостей поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

 

Напомним, с августа 2023-го Неймар выступает за саудовский «Аль-Хилаль».

Ранее на событие приехали и другие звезды футбола, среди которых Криштиану Роналду и Стивен Джеррард.

Тайсон Фьюри правда цыган? Пора серьезно разобраться

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Следующая новость "Месси не приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик" ))
+5
-1
+4
Ого, будущий обладатель ЗМ пришел на поединок
+2
-1
+1
Неймар скоро сам сможет в тяжелом весе выступать.
+2
-1
+1
Ответ Великий Алонсо
Кому он вообще интересен? Роналду приехал - это да, новость. А на Неймара всем фиолетово
а кому интересен рональда, вечный лузер в споре за корону современного футбола.
+4
-3
+1
Погрызенная кепка..
0
0
0
Ответ Фут.Боль
Неймар скоро сам сможет в тяжелом весе выступать.
Вместе с Конором набирает на Кузе Лакомкине💪👊
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий