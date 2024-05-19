Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик

Неймар приехал на арену, где пройдет поединок Усик – Фьюри.

Бразилец станет одним из гостей поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Напомним, с августа 2023-го Неймар выступает за саудовский «Аль-Хилаль».

Ранее на событие приехали и другие звезды футбола, среди которых Криштиану Роналду и Стивен Джеррард.

Тайсон Фьюри правда цыган? Пора серьезно разобраться

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет